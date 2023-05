Ados dies de les eleccions, el que tenc ganes d’escriure és una carta d’amor.

L’escric perquè vull una Mallorca on poder viure, i viure bé. L’escric perquè després d’anys fent voltes tenc ganes de gaudir la que sempre, també des de molt lluny, ha estat ca meva. L’escric perquè vull d’una punyetera vegada habitatge digne i per a tothom, amb preus assequibles. Les ciutats, els pobles i els barris per qui els habita; ja va sent hora. L’escric perquè si governa la dreta, tot això queda en mans de qui no estima l’illa, i han de saber que ens trobaran enfront per defensar-la. L’escric amb amor però revolucionada, perquè la tendresa pot ser radical.

Votau, i feis-ho amb amor, perquè estimar també vol dir cuidar la que sempre serà casa nostra, agradi o no a qui vol fer negoci amb el nostre territori.