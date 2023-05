Mañana sábado tienen la oportunidad de asistir a la charla con la escritora Laura Fernández en la biblioteca de Can Sales. La escritora es también una de las mejores periodistas culturales del país, así que yo de ustedes no me la perdería, como tampoco ninguno de sus libros, siempre originales e interesantes y con lo que se denomina ‘una voz propia’. Si están hartos de campaña electoral, de discursos repetidos, de debates insulsos o crispados –muchos políticos no saben proponer nada, sólo decir que todo es ETA y prometer que si gobiernan volveremos a ese franquismo y fascismo que tanto añoran– vayan a ver a Laura Fernández y podrán decir que su sábado ha estado bien aprovechado porque han escuchado a alguien inteligente. Lean sus libros con amplitud de miras y deseo de salir de su zona de confort. Y piensen que, en esta campaña, como siempre, nadie ha hablado de cultura. Faltaría más.