Pere Pons, el pintor menorquín, nació en Alaior el año 1949. Artista nato, ha dibujado desde siempre y es un maestro del grabado. Ha viajado y vivido en diferentes partes del mundo, pero ahora reside en su Menorca natal. Fundador con Ángel Ramazzi del taller de grabado Xalubinia, viene realizando una intensa labor pedagógica. Además, ha merecido premios en Europa y América y ha impartido cursos de grabado en varias ciudades españolas y también italianas. Ha publicado libros de artista y su obra está presente en numerosas colecciones públicas y privadas.

La luz es protagonista en sus obras y al principio le influyeron los impresionistas franceses. Ha ideado una técnica de grabado a todo color que explica en el libro Del hierro al color. Estos días expone en la galería Pinzellades d’Art, de Alaior. En la exposición se pueden ver cuadros de diferentes épocas que ilustran esta declaración personal sobre su arte.

Puestos a ver, a mí me parece detectar en su obra una cierta influencia del surrealismo, o de la magia, si se quiere, y también de la literatura, en el sentido de explicar historias pintando. Desde luego también se echa de ver su personalidad equilibrada, su preocupación social, su sensibilidad hacia los sentimientos humanos. También se nota su habilidad. Y su gusto por la belleza. Sus cuadros no son en ningún momento desagradables, sino todo lo contrario. Evocan lo hermoso, lo sereno... Son imágenes plásticas atractivas. Ante ellos, uno no dice: «¡qué raro!»; como ante algunos cuadros surrealistas, sino qué hermoso –«Què polit!». No tan sólo tiene mano de artista, sino mente de artista. Puede proyectar su imaginación en las imágenes plásticas que traza con la mano. Supongo que eso le conviene en un artista verdadero, auténtico, integral. Acaso una voz clamando en el desierto de Menorca.

Yo siempre le he visto con la misma entereza, el mismo sosiego, seguro de sí mismo y lleno de personalidad. Tal vez me equivoque, pero esa es la sensación que me transfiere su presencia, esa es la imagen, que no sé a cuántas palabras equivale. Nada menos que todo un hombre, todo un artista.