A cops, la memòria és feble i m’agrada refrescar-la. El 25 de març, La Sexta televisà l’escàndol: Marga Prohens, presidenta del PP balear, dinà amb José María Rodríguez, condemnat per corrupció a 3 anys de presó. El pres aprofità un permís carcerari per ajuntar la cúpula del PP. L’àpat fou una demostració del poder que el cràpula manté. A Génova desautorizaren l’àgape de Prohens amb el corrupte Rodríguez.

Marga Prohens es vegé comminada a articular un lament d’inculpació. El dinar amb Rodríguez no fue la mejor decisión i repetí el mantra per allà on anà. La relliscada de Prohens i dels que reteren homenatge al calavera fou sideral. Joan Riera escrigué sorneguer a Ultima Hora. Anaren a escoltar a Rodríguez, al del dinerito sucio de Over Marketing. Ho feren per la ausencia de liderazgo y de carisma que atraviesa el actual PP isleño. Afegesc, per la seva indigència intel·lectual. La portada d’Ultima Hora del 28 de març és fascinant, Tormenta política en Balears por una comida de Prohens y Rodríguez. El País contà que Prohens no hubiera ido a comer con Rodríguez si hubiera sabido de la trascendencia. Idò, parlaran d’amagadotis Prohens i Rodríguez? Nekane Domblás fa un anàlisi càustic a Ultima Hora. La semana trágica de Marga Prohens comenzó en una comida. És un thriller?, una tragédia? Buah, un dels assistents feu fotos i les difongué! ¿Quién es el traidor?, pregunta entremaliada Domblás.

Marga Prohens se tira en planxa a la babalà. Vegin, se manifestà així respecte els llits que s’eleven: es la mayor tontería en política turística de los últimos años. Se descarregà un tret al peu perquè Carme Riu, la gran hotelera balear, quedà ben a ple: las camas elevables es lo mejor que se ha hecho en el sector. I es mostrà a favor de la mesura del govern Armengol. Prohens, per què és tan despreciativa amb les Kellys? I després digué que renovava la llista autonòmica. Situar a Catalina Cirer en el lloc nº 11 és innovar? Prohens no té la mínima intenció d’afavorir als vulnerables: trabajará para que la Ley de Vivienda no llegue a Balears. Marga Prohens no té cap experiència de gestió política, és una neòfita. És estrafolària, menfotista, classista. Falta a la veitat. És desoladora.