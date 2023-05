Así es, han leído bien: el miércoles de la semana pasada, es decir, el día 26 de abril, se celebró como cada año el Día Mundial del Pene, que ya se sabe que todas estas cosas tienen sus propios días para sus propios momentos, y este le ha tocado a quien le ha tocado (o más bien a la parte del cuerpo que le ha tocado). Y más allá de polémicas absurdas acerca de lo que significa o deja de significar el hecho de tenerlo o no tenerlo, o de cuestiones falocéntricas que les sirven a muchos de quienes lo poseen para hacerlo todo en base a su existencia, es muy interesante que los actos de este año se hayan centrado en cuestiones de salud sexual, ya que según uno de los múltiples estudios estadounidenses realizados al respecto, los hombres son por fin conscientes de la necesidad de cuidar su salud genital para mantener esa parte del cuerpo tan necesaria y tan importante en óptimas condiciones, y no solo reproductivas. Y digo yo, que me gusta preguntar cosas insidiosas: ¿acaso es ahora, en estos tiempos que corren, cuando la gente se ha dado cuenta de que es importante (e interesante) prestar atención a ese órgano desde el punto de vista de la salud? ¿Qué ha sido entonces de aquellas campañas de salud sexual de los 60’, 70’ y 80’ (y más) que prevenían a la gente acerca de contagios y demás? ¿Dónde se han quedado los miedos a las enfermedades y a las consecuencias derivadas? Pues en el mismo sitio que se habrán quedado los de otras pandemias, suponemos…