La soledat de l’escriptor és un tema que ha estat explorat en la literatura i en la vida real al llarg de la història. L’escriptura és una activitat solitària per naturalesa, ja que requereix de concentració i reflexió profunda. Molts escriptors es troben que necessiten aïllar-se de distraccions externes per poder concentrar-se en el seu treball. L’escriptura pot ser un procés emocionalment desafiant. Els escriptors sovint s’enfronten a la seva pròpia autocrítica i dubten sobre el seu treball, el que pot generar sentiments de soledat i aïllament. Pots preguntar-te si el teu treball és el suficientment bo, si serà apreciat pels altres o si val la pena l’esforç que hi estàs dedicant. L’escriptura és una activitat altament personal i subjectiva. Això pot resultar en una sensació de soledat, ja que l’escriptor pot sentir que el seu món interior és inaccessible per als altres. Els escriptors a vegades se submergeixen en mons de ficció o exploren el seu món interior a la recerca d’inspiració. La soledat de l’escriptor pot ser un desafiament, però també pot ser una font d’inspiració i creixement creatiu. En definitiva: escriure pot ser una activitat solitària i desafiant.

Per als escriptors, enfrontar-se a un full en blanc pot provocar un temor paralitzant. La pàgina buida, la necessitat de trobar les paraules adequades i la urgència de pressió per complir amb els terminis de lliurament en el periodisme poden convertir-se en una càrrega aclaparadora. La soledat de l’escriptor es fa patent en aquests moments, quan el bloqueig creatiu s’apodera d’ells. La soledat és una companyia constant per a molts escriptors. Nogensmenys, també pot ser un recordatori de la responsabilitat i el desafiament que implica posar les seves idees en paraules i compartir-les amb el món. El foli en blanc pot semblar una fulla en blanc plena d’expectatives i pressions per plasmar-hi les paraules adequades. La por al foli en blanc és una sensació comuna per a molts escriptors, sense importar el seu nivell d’experiència. L’autoexigència i la preocupació per l’aprovació del lector poden contribuir a aquesta por, el que pot dur a la procrastinació o fins i tot al bloqueig creatiu. A més, en el periodisme, la urgència de complir amb els terminis de lliurament pot augmentar l’estrès i l’ansietat de l’escriptor. Els periodistes sovint s’enfronten a la pressió d’entregar noticies ràpidament i amb precisió, el que pot intensificar la por al foli en blanc. La necessitat d’investigar, entrevistar, verificar fets i escriure una història en un termini ajustat pot contribuir a la soledat de l’escriptor. L’escriptura pot ser una forma d’expressió personal i creativa que permet a l’escriptor comunicar-se amb els altres, compartir els seus pensaments i transmetre el seu missatge. Per superar la soledat de l’escriptor i la seva por al full en blanc, a alguns escriptors els són útils certes estratègies. Crear un ritual abans de començar a escriure pot ajudar a establir un estat mental propici per a l’escriptura. Això podria incloure escoltar música, fer exercicis de respiració o meditar. Un ritual pot ajudar a calmar la ment per enfrontar-se al foli en blanc amb una actitud més relaxada. Fixar metes realitzables pot ajudar a reduir la pressió i l’ansietat associades amb l’escriptura.

(PD.- Aquest article no l’ha escrit un servidor de vostès, sinó una màquina d’Intel·ligència Artificial, el ChatGPT, a la qual li vaig demanar a través d’Internet que escrivís sobre el tema de la soledat de l’escriptor i la por al foli en blanc. La màquina em serví l’article en català, era molt més llarg, el vaig passar per un corrector online, vaig tallar i cosir... et voilà!! Un poc reiteratiu, tal vegada, però amb sentit. Ja treuran vostès les conclusions. Per cert, hauré de parlar amb el director d’Ultima Hora per indicar-li a qui l’ha de pagar).