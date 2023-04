Pregunta retòrica. A mi, que tant em desagrada l’estil plateresc i barroc, per dogmàtic i autoritari, m’he hagut de veure immers al llarg de la meva vida en un oceà d’autoritarisme polític molt difícil de digerir. Ara, per enèsima vegada, els fets ho tornen a certificar. En aquest cas, un cop més i com sempre a l’Estat espanyol, en el terreny futbolístic. El futbol, a Espanya, ho domina tot. El Real Madrid en torna a fer de les seves. Perquè a Espanya no governa el Gobierno de España, ni el Congreso de los Diputados ni tan sols els nombrosos Tribunals de Justícia. Qui governa és el Madrid, i sempre ha estat igual.

Per inverosímil que sembli, en temps d’en Franco no governava en Franco: governava el Real Madrid. És fàcil d’entendre i difícil d’explicar. Si el Real Madrid, abans i ara, funciona i va davant en totes les competicions, de manera especial La Liga, el país funciona. Així de senzill. Quan es va fundar el Real Madrid, Espanya, sense saber-ho, va tenir tots els problemes resolts. D’aleshores ençà, si el Madrid va primer, al país ja no li cal res més. I és en aquesta direcció tan crèdula i infantil que es treballa. Tasques més superiors que aquesta son inassequibles pels espanyols. Per això antigament va perdre totes les colònies i tots els seus privilegis: perquè no existia el Real Madrid. Ara, amb el Madrid, tot això no li passaria. Cap colònia voldria independitzar-se d’Espanya amb un Real Madrid triomfant. Amb en Franco, qui governava era en Santiago Bernabéu, i ara, amb la falsa democràcia constitucional, qui governa és Florentino Pérez. És per tot plegat que cal demonitzar el Barça de manera permanent, perquè és l’única colònia que li queda. Els catalans no hem sabut fer fort el Barça de manera patriòtica i majestàtica, i per aquesta raó no estem aconseguint la independència que tot aspirant a ser lliure es mereix. Mentre el Real Madrid es mantingui com amo d’Europa i d’Espanya, els catalans seguirem sent els seus captius.