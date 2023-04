Pronto cumpliré 47 años. El 30 de noviembre de 1935, con esa misma edad, murió Fernando Pessoa, un clásico universal que, sin embargo, tuvo poco reconocimiento en vida. No sé qué habría pensado de Sant Jordi, pero supongo que, siendo sobre todo poeta (no se pierdan sus magníficas narraciones ni la joya de la corona, el inclasificable Livro do desassossego) preferiría irse a un café con sus colegas y continuar atormentando el hígado con aguardiente. Tengo muchos amigos que escriben y muchos tienen alguna novedad que merece la pena que compren y lean este domingo, pero para no molestar a nadie les recomiendo un libro que no estará entre los más vendidos y debería estarlo: Pessoa, el hombre de los sueños, de Manuel Moya, la monumental biografía del escritor publicada por Ediciones del Subsuelo. Será una bonita manera de celebrar el 23 de abril. «Fascismo nunca mais». Piénsenlo el 28 de mayo.