Vatuadell!!! Quina enrabiada i emprenyament va agafar n’Yllanes perquè ARCA, l’associació que vetlla pel nostre patrimoni, va proposar com a Premi Destrucció del Patrimoni a la direcció General d’Energia del Govern, de la qual ell n’és el responsable, per la falta de planificació i consens en les decisions que afecten la introducció de les plaques fotovoltaiques i noves energies.

Tal empreny, li va treure de caselles i va tergiversar de manera innoble el contingut de la nota de premsa d’ARCA que varen publicar els diaris i en la que quedava molt clar que ningú qüestionava la necessitat d’un canvi de sistema en l’obtenció d’energia; però ell es va atrevir a dir: «Supòs que ARCA voldrà continuar cremant gas natural i gasoil, per tant, empitjorant la qualitat de l’aire de Balears», amb semblant estupidesa pretenia perjudicar a aquesta associació, una entitat que fa 36 anys que fa feina per la protecció del patrimoni i guardonada amb la ‘medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears’ l’any 2008, màxim guardó que s’atorga i que té per objecte honorar els mèrits assolits, guardó que el Sr. Yllanes mai obtindrà per manca de mèrits.

La falta de planificació i d’una estratègia global per a tota l’illa, ja està produint efectes adversos cap a la seva política d’improvisació i perjudicis estètics al paisatge. Ja han aixecat la veu en contra El Pont d’Inca, Selva i la setmana passada el dimecres Sa Pobla i els divendres tots els grups ecologistes de l’Illa -GOB, Terraferida, Amics de la Terra, SEAE i APAEMA- feren una trobada a Petra en contra dels parcs fotovoltaics en sòl rústic i la seva negativa al consens.

Esper que no els insulti i la prengui contra aquestes altres associacions, que també creuen amb la necessitat de la descarbonització i en les plaques fotovoltaiques, i fa molts d’anys que demanen aquestes energies, però que tampoc combreguen amb la seva improvisació, exigències i maneres de fer. La seva política de ‘mando y ordeno’, està molt enfora dels principis que ens va vendre Podemos de: cercles, participació i consultes ciutadanes.