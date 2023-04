Fa uns dies vaig decidir anar a desconnectar del món a Lluc. Descansar, llegir, passejar. Viure al centre de Palma és el que té: de tant en tant el cos et demana encarnar-te en Ramon Llull un parell de dies i cercar un poc de vida contemplativa (però sense les aparicions de Crist).

Malauradament, la massificació no és aliena a ciutat o les cales que totes sabem. El que em pensava serien unes jornades de calma, van ser entorpides per la gentada que hi havia. Del novembre que vaig ser-hi, hem passat de la serenitat a la massa. Més o manco sé quins espais evitar per evitar els eixams i el renou, dels quals no soc molt fan, però cada vegada en vaig sumant més a la llista. I què voleu que vos digui, que entenc que vivim del turisme i tota la història ja me la sé, però jo enyor l’illa de la calma.