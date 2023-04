Esguard bé les orelles perquè desig entendre tot allò que brolla de la boca d’Alberto Núñez Feijóo. Mentres discurseja, examin el rostre impertorbable del galleg i faig un esforç per no perdre el fil. El líder pepero proclama enganyifes i les clava una darrera l’altra. Feijóo balboteja una arenga i hores després és capaç de defensar la contrària. Pensaran, per què l’escoltes idò? Sempre, i sens falta, s’ha d’estar a l’aguait del que rondina pel cap de l’adversari. I Núnez Feijóo és un enemic declarat de l’esquerra i dels treballadors.

Núñez Feijóo és perillós. Sí, ho he teclejat sense dubitacions. El polític del PP ambiciona ser president, però mai no parla de la doctrina liberal que implementaria si governa. No explica que privatitzaria la sanitat i els serveis públics, que reintroduiria els copagaments… Sé que la següent observació és una fantasmagoria, però la faré. Si Feijóo guanyàs les properes eleccions generals, no podria dirigir el país al marge de les institucions europees. Per molt que volgués ficar la banya dins un forat, hauria de seguir d’un cap a l’altre les directrius de la UE. I no li valdria fer trampes, els comissaris europeus no s’empassen cap magarrufa. Per cert, Núñez Feijóo no balbuceja ni fava d’anglès. Se l’imaginen en una sala de reunions amb els 27 primers ministres de la UE? Me ratific en què Feijóo és un polític perillós. S’ha encabotat en derogar les lleis del govern presidit pel socialista Pedro Sánchez, inclosa la reforma de les pensions, que té el plàcet de la UE! I, clar, abolirà la llei d’eutanàsia, de protecció a la infància, de la Memòria Històrica, de la paritat, contra el canvi climàtic… El PP s’oposà, fins i tot, a que el salari mínim interprofessional (SMI) s’establís en 1.080 euros.

Els liberals se refocil·len en un joc pervers. La seva partida és a tot o res, o estàs dedins o estàs defora. Feijóo és així d’acarnissat. O ets del PP o ets un radical. Idò no va tan errat el capitost conservador. Jo som d’esquerres i radicalment demòcrata. Ben al contrari, els del PP, amb Feijóo al capdavant, s’assemblen cada dia més a l’extrema dreta europea. El tast polític d’Alberto Núñez Feijóo és tan microscòpic que causa molt empegueïment aliè.