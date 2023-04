El ChatGPT és un xat que permet mantenir una conversa amb una màquina emprant un llenguatge comú, quasi humà. Respon preguntes i redacta textos. Els models generatius com el Chat GPT han superat les nostres expectatives i disparat la imaginació. Deia N. Chomsky, recentment, que els sistemes ChatGPT d’OpenAI (darrera hi ha Microsoft) o Bard, de Google, són una meravella de l’aprenentatge automàtic per ordinador. Per explicar-ho a grans trets, agafen grans quantitats de dades i cada vegada es tornen més competents per generar resultats estadísticament probables, com ara un llenguatge i un pensament que semblen humans. Aquests programes han estat aclamats com llums trèmules a l’horitzó de la Intel·ligència Artificial (IA): aquell moment, profetitzat des de fa molt de temps, en què les ments mecàniques superaran els cervells humans no només des del punt de vista quantitatiu –en velocitat de processament i mida de la memòria–, sinó també des del qualitatiu, és a dir, en agudesa intel·lectual, creativitat artística i totes les altres facultats típicament humanes.

La paraula robot o computadora-humanitzada s’ha associant ja aquest salt qualitatiu a Metròpolis (1927) de Fritz Lang on en una distòpica ciutat-estat –situada a 2026!– un robot humanoide estava implicat en una revolució. No cal oblidar el supercomputador HAL 9000 de la nau de la pel·lícula 2001: una odissea de l’espai (1968) de Stanley Kubrick, un robot-computadora dotat d’intel·ligència, i també de maldat, que ja pren decisions per ell mateix. D’aquí sorgeix la pregunta clau: Volem una intel·ligència artificial que constati la inferioritat de la intel·ligència humana o una IA que ajudi a augmentar-la? No podem esperar gaire a formular aquestes preguntes, me diu J. M. Lassalle.

El meu fill gran, que conversa amb ChatGPT, en català, preocupat per com l’usaran els seus alumnes, va demanar-li opinió sobre el darrer llibre de la meva dona. «Senzill, sa i bo» és un llibre de la periodista i escriptora Margalida Munar que aborda la temàtica de la salut i la nutrició des d’una perspectiva senzilla i pràctica. A continuació, es presenten 10 punts clau del llibre: 1) La salut és un estat de benestar físic, mental i social que no es limita a l’absència de malaltia. 2) La nutrició adequada és fonamental per mantenir una salut òptima i prevenir malalties. 3) Cal seguir una alimentació equilibrada i variada que inclogui aliments de tots els grups. 4) És important evitar els aliments ultraprocessats i optar per aliments frescos i naturals... Etcètera... Més o manco encertat.

En canvi sobre el meu darrer llibre, la resposta: «Els alens feixucs» és una novel·la juvenil de l’escriptor mallorquí Climent Picornell. A continuació, es presenten 10 punts clau de la trama: 1) La història es desenvolupa en un petit poble de Mallorca, on els habitants comencen a veure criatures estranyes i espantoses que no saben explicar. 2) Els protagonistes són un grup de joves amics que decideixen investigar el fenomen. 3) Descobreixen que les criatures són aliens que han arribat a la Terra per colonitzar-la... 10) La novel·la té elements de ciència-ficció, aventura i fantasia, i transmet un missatge d’esperança i optimisme». Vaja! Tot és erroni. Però alerta! També rèiem de les traduccions-automàtiques primerenques fetes per ordinador, ara són ja d’una fiabilitat quasi total. Vius!

Tornant a Chomsky: «El quid de l’aprenentatge automàtic són la descripció i la predicció; no proposa mecanismes causals ni lleis físiques. No cal dir que no totes les explicacions humanes són correctes; som fal·libles. Però això forma part del que significa pensar: per tenir raó s’ha de poder estar equivocat». Certament, la intel·ligència no consisteix només en conjectures creatives, sinó també en una crítica creativa. Serà el gran any de la intel·ligència artificial. Segons M. Peirano el ChatGPT ha aprés a dominar el llenguatge col·loquial assimilant cents de mils de milions de continguts d’Internet, incloent, això sí, la classe de foros que no sempre representen el millor de la raça humana. Per evitar que respongui aquestes o altres barbaritats serà necessària una bona purga.