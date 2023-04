Mentre Florentino i Laporta pensaven a fer la lliga més gran, en l’àmbit europeu, Ibai i Piqué estaven pensant a fer la més petita. Combinant futbol, espectacle, youtubers, streamers, tiktokers i exfutbolistes, han donat vida a la Kings League. Amb tan sols 4 mesos han omplert el Camp Nou com si es tractàs d’un clàssic: 92.522 espectadors! I ja han anunciat que (el feixista de) Neymar presidirà la Kings League brasilera, que aviat arribarà la Queens League i la Prince League, dedicada al futbol infantil. A la fi, després d’experiments amb globus, han trobat la gallina dels ous d’or.

En definitiva, li han passat la mà per la cara a la lliga espanyola. Només s’ha d’escoltar una estona al seu (impresentable) president, Javier Tebas, per entendre què és un negoci desconnectat de la joventut i bona part del públic. Ja fa anys que no em satisfà dedicar 100 minuts de la meva vida a un partit de futbol. Dècades que no entenc que les millors jugades sempre acabin tallades per una falta i la pilota estigui aturada la meitat del partit per aquesta raó. Un joc de cavallers jugat per (molts) carronyaires sense escrúpols. Em venen a la memòria dues faltes: la que li va fer Goikoetxea a Maradona i la clau de karate de Sergio Ramos amb la que va lesionar a Salah, l’estrella del Liverpool, a la final de la champions de 2018. Ramos no va rebre ni toc d’atenció ni targeta de l’àrbitre (Florentinato?).

Hi ha coses al futbol que fan pudor de fa anys. Tots ens imaginam que el cas Negreira és la punteta de l’iceberg. Pentura fa falta un Villarejo que comenci a esbombar tot el que està corcat en aquesta lliga. Si en el món de la política les repercussions són mínimes, en el cas del futbol no serà diferent (a no ser que siguis el president del Barça: llavors pots anar 21 mesos a presó preventiva per la cara, com Rosell). L’únic que pentura els pot fer reaccionar per canviar el tipus d’espectacle lamentable i avorrit que ofereix La Liga són les bufetades que Piqué Ibai & Co els hi donaran d’aquí endavant amb totes les League que ja estan maquinant per forrar-se, que d’això es tracta.