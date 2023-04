Enguany, el premi ARCA a la destrucció del patrimoni ha estat per a la Demarcació de Costes per l’amenaça i insistència a fer esbucar escars i altres elements del nostre paisatge costaner. Volen que els escars, alcoves i altres petites construccions siguin retirats del nostre litoral, canviant i fent fora tota una llarga tradició i paisatge costaner que ens acompanya i caracteritza des de fa segles.

Nosaltres hem conviscut tota la vida amb aquestes construccions. Això fa que els tinguem una especial estima i formin part del nostre concepte de patrimoni etnològic que volem conservar perquè les nostres filles i els nostres fills puguin conèixer les tradicions i costums de qui ens precediren feinejant de pescadors. Segurament, la Demarcació de Costes, que ens obliga a enderrocar aquestes tan nostres i tradicionals construccions de vora mar, no se les estimen perquè no han conviscut amb elles i no coneixen els nostres costums.

Cala Pi, el Port d’Estellencs, el Port des Canonge i tota una teringa de cales i racons de la costa no s’entendrien sense aquestes construccions. Us imagineu el Caló de s’Estaca sense els escars i les alcoves?, no tindria l’atractiu i encant que el caracteritza. Són un patrimoni humil i integrat al paisatge que no hem de perdre.

L’any 2011, la Unesco va declarar la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial en la categoria de paisatge cultural. És una distinció resultada de la interacció entre els factors naturals i humans, tal com estableix el Conveni Europeu del Paisatge. En aquesta declaració entra tota la Serra, muntanyes, penya-segats que cauen en vertical a la mar, platges, pobles i, naturalment, les petjades etnològiques de l’ésser humà a través dels temps, com marjades, petits sestadors pel ramat, escars per protegir les barques dels pescadors i altres construccions típiques per dur a terme les feines i explotació d’aquestes zones, altre temps, de tan difícil subsistència. Enderrocar els escars és mutilar en part la Serra com a patrimoni mundial. Quan la Serra es va declarar patrimoni mundial ja hi eren els escars, per tant formen part del patrimoni cultural de la humanitat i s’han de respectar.