El Futbol Club Barcelona és una busca gegant dins l’ull de l’Estat al espanyol, la Federació Espanyola de Futbol i el Comitè d’Àrbitres d’Espanya. Tota la vida he vist com se’l perseguia, se’l sancionava i se l’humiliava. Espanya no ha deixat mai d’empaitar-lo i de fer-li tot tipus de travetes. És incomprensible que encara respiri i que el dissabte passat tornés a guanyar al Madrid per enèsima vegada. Espanya no només el persegueix dins els terrenys de joc, sinó també dins els despatxos oficials i dins les clavegueres del propi Estat. Visca el Barça! Sí, visca el Barça, perquè totes les humiliacions i totes les injustícies que Espanya li ha fet, me les ha fet a mi. Cridar Visca el Barça és cridar Visca jo. Cridar Visca el Barça! et pot portar a la presó. Tant el Barça com jo mateix som menyspreats i jutjats indignament per Espanya de manera constant. Això és el que ens uneix de veritat, més que la competició i l’esport.

En canvi el Real Madrid té cera del Corpus: li permeten qualsevol entremaliadura extra esportiva, li toquen penals a favor, no li expulsen jugadors com ho fan amb els altres equips, li fan tota mena d’honors i el vesteixen de medalles i reconeixements. I a sobre, els seus jugadors i els seus entrenadors tenen tot tipus de privilegis i exempcions. Al propi club, el Real Madrid, li permeten immunitats i prerrogatives de les que cap altre equip disposa. Malgrat tot, no es conforma. Les seves escasses derrotes, quan arriben, son robatoris arbitrals o producte de falses interpretacions del VAR en contra seva. Així ho deia fa poc Carlo Ancelotti, aquest pocavergonya i actual mister blanc. Fins i tot va dubtar de les comprovacions científiques que la Lliga posa al seu servei. D’això se’n diu insolència i cinisme. Però no passa res. El peix blanc es menja sempre el blaugrana, perquè aquest és més saborós. Visca el Barça! El Barça és el paradigma de la República Catalana Lliure, per això a Madrid tot s’hi val contra el Barça. Quan els espectadors de l’equip rival escridassa en Vinicius no és al jugador que insulten, sinó a les velles magarrufes cròniques d’aquest Real Madrid amb connotacions franquistes, encara. Visca el Barça!