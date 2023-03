Dia 20 de juliol d’aquest any 2023 ferà 10 anys que va sortir a Ultima Hora el primer ‘Kairos’. El director del periòdic em va oferir l’espai de 1.214 caràcters per al meu petit article. Des del principi em vaig proposar escriure retalls d’espiritualitat amb una vertent evidentment personal. Tant és així que el tarannà d’aquest article està marcat per referències autobiogràfiques. Per ventura són ganes de voler imitar dos personatges, que he admirat des de la meva joventut, en la seva manera d’escriure eminentment personal i testimonial: Sant Agustí i el beat Ramon Llull. Respecte del famós bisbe d’Hipona, record una anècdota del papa Benet XVI: li preguntaren quins llibres se’nduria si un dia anàs desterrat a un illa llunyana… La resposta va ser contundent: La Bíblia i les Confessions de Sant Agustí. És genial aquella frase seva: Estima i fe el que vulguis. Quines són les vostres riqueses, mestre Ramon? La seva resposta va ser: Les meves riqueses son les meves pobreses que sostenc a causa del meu Amat. Tota l’obra literària de Ramon Llul té una ànima: el llibre d’Amic i Amat. El mateix podríem dir de les Confessions de Sant Agustí…