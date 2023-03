Tras su campaña de linchamiento mediático contra Vicent Marí por su imputación de ‘La vida Islados’ en septiembre de 2022 el PSOE ibicenco va camino de batir todos los récords posibles. Aunque sean imputados invisibles que para algunos no existen, los socialistas han decidido incluir a dos candidatas imputadas en sus listas y se puede añadir en breve la de Rafa Ruiz, alcalde de Vila, por el ‘caso Puertos’.

Estas imputadas invisibles tienen nombres y apellidos aunque apenas leerán tuits ni tampoco ningún ministro hablará de ellas. Para ubicarnos un poco convendría saber que el PSOE ha decidido incluir en su candidatura al Consell d’Eivissa en puesto de salida a Aída Alcaraz, secretaria de Igualdad de los socialistas, que no solo está imputada por un caso de acoso laboral sino que ya tiene hasta fecha para el juicio. Será el 29 de marzo de este mes y parece que ‘Agustinet’ ya sabe que será declarada inocente (es una suerte saber las sentencias antes de los juicios) porque el código ético del PSOE obliga al PSOE a suspender de militancia a dirigentes que vayan a ser juzgados. No solo no se la ha suspendido de militancia sino que Alcaraz va en puestos de salida en la candidatura insular. Además de estar en la lista al Consell, Alcaraz ha sido incluida para formar parte de la lista para el Ayuntamiento de Sant Antoni cuyo cabeza de lista, por cierto, fue pillado conduciendo borracho hace unos meses.

Además de Alcaraz, Antonio Lorenzo ha decidido meter en puestos de salida a Cristina Ribas, que protagonizó la pasada legislatura un caso de transfuguismo al abandonar su antiguo partido (El PI) para formar parte del gobierno socialista. Ribas está siendo investigada por presunta prevaricación tras paralizar la actividad de un chiringuito en Cala Gració que contaba con todos los permisos. Cristina Ribas está pendiente de juicio pero mientras espera podrá seguir en un cargo político ya que previsiblemente será elegida concejala. Incluso podría hasta gobernar a partir del mes de mayo.

Por último nos encontramos con Rafa Ruiz, alcalde de Vila y miembro del consejo de administración de la Autoritat Portuària. La jueza del ‘caso Puertos’ cree que Ruiz conocía los detalles de los hechos que se investigan y por ello deberá decidir en breve que declare como testigo o imputado. Evidentemente esta posible imputación no se la esperaba en Ibiza de un tema, el ‘caso Puerto’, que salpica también al hermano de Pilar Costa, portavoz del grupo parlamentario socialista, un asunto que se investiga desde hace tres años. Como ven la lista de imputados en Ibiza crece día a día, aunque hay algunos que tienen mucha suerte. Son imputados invisibles, pero la lista es de récord.