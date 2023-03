Tothom té el seu pou. Hi ha nusos als estómacs, tremolors, taquicàrdies. Hi ha feines de merda. Hi ha factures que s’han de pagar. Hi ha poc temps per les amigues. Hi ha massa temps d’estar tot sol. Hi ha drogues, festa i alcohol per emmascarar tristeses vàries. Hi ha solitud.

Hi ha frustració quan tens gent que estimes al seu propi pou. I a vegades, no pots fer res, només mirar com s’enfonsen. Perquè les ones arrosseguen a alta mar i sense fer peu és complicat saber què fer o com acompanyar. Ara bé; no sempre ho hem de saber com ajudar a algú o ni tampoc estar on l’altre necessita; no sempre es pot. Diu na Leila Guerriero que «la gente no salva a la gente: la gente se salva sola». I és una mica veritat. Com també és cert que, tot i que ens hàgim de salvar sols, està bé que algú et doni la mà.