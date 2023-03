Acompanyau-me en aquest viatge. Una ciutat: Palma. Una època: avui. Una idea: generar nous punts de trobada a cada un dels barris per als veïnats, la ciutadania, les amistats, les parelles, els infants o les famílies. Un fet: les places i carrers de Palma com a epicentres de vida. Aquest és el model que estam aplicant i convertint en realitat i que forma part de la transformació de Ciutat que estam duent a terme. És el canvi que vull com a batle, una Palma en color i plena de vida.

Per a aconseguir-ho, és fonamental impulsar actuacions que construeixin nous espais públics perquè tothom se’ls faci seus. D’aquesta manera, des de l’Ajuntament estam millorant espais existents o en cream de nous perquè creim fermament que cada barri ha de tenir un lloc perquè el conquereixin les persones. Imaginau-vos-ho. Una plaça amb plataforma única, arbrat i jocs infantils, accessible. Molt a prop de ca teva. Plena de vida. Amb gent gran cuidant la seva salut fent esport, xerrant amb les amistats o deixant enrere la solitud. Unes places convertides en espais per al jovent; un jovent que està debatent la ciutat del futur, una Palma que vol ara i no demà. Nosaltres estam al seu costat, els entenem; per això estam construint la ciutat que somien. Uns espais perquè els nostres infants juguin sense preocupacions en una nova zona infantil, inexistent abans. En definitiva, uns nous punts de trobada per a socialitzar, sobretot en moments en què cuidar la salut mental és tan important. Poder anar a una plaça al teu barri, on el protagonista sigui el vianant, és necessari per a tothom. Aquesta forma d’entendre la ciutat reflecteix la transformació que estam duent a terme i explica com entenem Palma. Nuredduna i la plaça d’Espanya són les actuacions més visibles, però no les úniques. Les places de Fra Joan Alcina, a Son Gotleu, i la de Pau Casals, a Santa Catalina, ja són una realitat. Les de Serralta, al Camp d’en Serralta; Sant Cosme, a Son Cotoner, o la de Sant Jordi estan en marxa i, aviat, començarà la millora de la plaça de la Indioteria. A més, aquestes actuacions es complementen amb altres més petites, però igual d’importants. L’enllumenat del parc de Rosa Bueno, al Rafal Nou; la millora de la plaça de l’Església, del Coll d’en Rabassa; la creació d’una nova zona infantil al carrer del Taronger, al Rafal Vell, o la transformació de dos espais ubicats als carrers de Cala Pi i de Cala Moreia, de Son Cladera, són altres exemples de la nostra forma d’entendre Palma. Una Palma que crea noves centralitats als barris o que millora les que ja existeixen. Una Palma plena de vida, una Palma de la qual estar orgullosos. És un viatge que, com a batle, em fascina i que m’apassiona. Som una persona de barri que treballa per als barris i pobles de Ciutat. Que es preocupa de la ciutadania. És el camí que hem encetat i que continuarem fent. El futur i, també, el present. És la ciutat que estam construint. Una Palma sostenible, verda i pensada per a les persones.