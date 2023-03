Ha durat poc, però el relat és alliçonador i mostra en breus però intensos trets allò que assenyalava Gep Boterut, allà a terres angleses conegut com Humpty Dumpty: l’important és saber qui mana. La lectura final, provisional, de la notícia farà pensar a més d’un que ha guanyat Gary Lineker, readmès com a presentador del programa esportiu Match of the Day les nits dels dissabtes a la BBC One, però la cosa no és gens clara i caldrà temps per veure si hi ha un vencedor definitiu. Lineker, exfutbolista amb molt més cap i prestigi que títols, fou suspès fa pocs dies com a presentador d’aquest programa, que condueix des del 1999, per piular que la regulació de la immigració del Govern britànic de Rishi Sunak és horrible i recorda el llenguatge i les lleis de l’Alemanya nazi, i en la suspensió molts intuïren instruccions del govern, que naturalment ningú no podria demostrar. Després s’ha explicat que la decisió fou cosa del director general de la BBC, Tim Davie, amb l’argument que Lineker havia infringit el codi que regula l’ús que els col·laboradors d’aquesta radiotelevisió pública poden fer de les xarxes socials, i posteriorment, a l’anunci que Lineker podrà tornar al programa, el mateix Davie ha afegit que aquesta regulació és confusa i que l’ens continua compromès amb la imparcialitat i la llibertat d’expressió. (No cal dir que tot això hagués quedat en una fotesa que ningú recordaria si aquest alt responsable arriba a declarar-se públic defensor del sectarisme i la censura).

Lineker ha dit que tot plegat ha estat «surrealista», ha agraït el suport rebut de gairebé tots els seus companys de feina, molts també exfutbolistes de prestigi, i ha afegit, hàbilment, que «Continuam essent un país de gent majoritàriament tolerant, acollidora i generosa», sense precisar si això inclou a la ministra d’Interior, Suella Braverman. (No cal). I la BBC ha explicat que les opinions dels col·laboradors suposen més risc si es mesclen amb el seu àmbit de treball, afegint que un periodista esportiu que opini sobre política sempre representa un cert risc. Cal aplaudir que la BBC tingui una posició confusa sobre la llibertat d’expressió, cosa que no pot dir-se de molts altres mitjans públics.