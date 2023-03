Les dones som motor de canvi i transformació. Les nostres lluites i reivindicacions fan que les societats avancin. I aquesta energia és imparable, per molt que hi hagi gent que vol frenar aquest esperit i per difícil que sigui tombar els fonaments d’un món construït a mesura dels homes. Ja ens hem acostumat a travessar els límits que ens havien imposat per mantenir-nos immòbils; ens hem enfortit a força de recuperar-nos de les agressions sofertes pel fet de ser dones, i hem teixit xarxes que ens protegeixen i ens impulsen. Des dels marges hem anat construint, com hem pogut, sense defallir, un sistema que s’està activant i que és present en comportaments, projectes, iniciatives, individuals i col·lectives, i també en les polítiques públiques de les administracions públiques, com la que tinc l’honor de presidir, el Consell de Mallorca.

Aquest 8 de març, Dia internacional de la dona treballadora, vull mostrar la meva satisfacció pels bons resultats que està donant una iniciativa pionera en tot l’Estat. La que hem posat en marxa per a ajudar a projectes innovadors transformadors i sostenibles liderats per dones. Aquestes emprenedores prioritzen millorar el seu entorn, el seu barri, el seu municipi, a enriquir-se. Al mateix temps, prediquem amb l’exemple aprovant el primer Pla d’Igualtat de la institució i ens sumem a la UIB en el suport a les dones investigadores amb la Beca Clara Hammerl, però sobretot construïm pobles feministes amb l’escola de polítiques públiques feministes de l’Aula Varela, que du el nom de na Maria José. Una dona forta, valenta, socialista, que va ser la primera directora insular d’Igualtat del Consell.

La lluita per la igualtat està en l’essència del socialisme. Com va dir Maria Cambrils, «no es pot ser socialista sense ser feminista». Una lluita col·lectiva i amb noms propis com Maria Plaza, a qui les socialistes recordem tots els anys amb un premi als valors feministes que porta el seu nom; Pilar Sánchez o Aurora Picornell, víctimes de la repressió feixista, que és rebutjable en tots els sentits, també per ser radicalment masclista.

El compromís del Consell en matèria d’Igualtat és absolut. Les xifres parlen per si mateixes. Hem passat de dedicar-hi 800.000 euros en 2019 a 4,8 milions d’euros en el 2023. Som referents a Mallorca des que en 2018 en vam rebre les competències. Estic molt orgullosa de com les hem assumit i del treball fet durant aquesta legislatura. Vam dir en començar que aquest Consell parlaria amb nom de dona. I quatre anys després ja podem dir que aquest objectiu també l’hem complit.

Per arribar a la Mallorca igualitària que volem queda camí per recórrer, però també hem de valorar els avanços. Tenim una nova mirada que fa possible els reconeixements que hem fet a les dones Collidores d’oliva que en certa manera són les precursores de la lluita laboral de les Kellys dins del sector turístic. Tenim la força per assumir reptes dins de àrees tradicionalment masculinitzades, com ha estat posar en valor el futbol femení en el camp de l’esport, amb propostes capdavanteres com la Lliga5, per acostar el futbol de competició a les al·lotes en edat de formació.

Són exemples del nostre dia a dia, que tenen com a protagonistes dones de diferents edats, procedents de diferents èpoques i realitats. Però que deixen clar que les dones hem dit prou a la invisibilitat i també a que ens diguin què hem de fer amb la nostra vida, els nostres cossos, la nostra feina…

Aquesta setmana també celebram en l’àmbit estatal una fita en la qual les Illes Balears vàrem ser pioneres, ara fa 20 anys, com és que les dones tenguem per llei la presència que ens correspon als espais de decisió política.

Les dones ja no ploram, com resa l’eslògan del 8-M que hem llençat els i les socialistes de Balears. Ara nosaltres decidim. La nostra opinió i la capacitat d’acció són imprescindibles per saber què recuperam del passat, com volem que sigui el present i què necessitam per transformar el futur. Una tasca justa que segueix necessitant el suport de tothom.