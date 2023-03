No és Jaume Matas, però ha guanyat 600.000 euros en dos anys dedicant-se a la política i diu que hi ha gent de bé. És probable que aquest home, que és un vell amic del narcotraficant Marcial Dorado, pensi que els ciutadans que no el voten són mala gent. Ben segur que no es refereix a Rodrigo Rato, Fernández Díaz o a Gabriel Cañellas ni cap de les desenes d’imputats, jutjats, condemnats o amnistiats per prescripció judicial dels més de 260 casos de corrupció oberts contra el seu partit en els darrers anys. Per tant, no parla dels seus correligionaris Miquel Ángel Bonet, Damián Vidal o Alexandre Català que varen ser condemnats, però que no varen entrar a presó. Ni tampoc de Jaume Massot, Josep Joan Cardona, Eugenio Hidalgo o Antònia Ordinas, també del PP i que sí varen estar tancats. Gent de bé!

Ves que Feijóo no s’estàs referint tampoc a cap de les catorze persones implicades en la corrupció del PP que han mort per accidents, suïcidis o malalties fulminants des que va esclatar el cas Gürtel l’any 2009. No devia parlar de Francisco Yáñez mort per causes naturals quatre dies abans d’anar a declarar davant el jutge per blanqueig de capitals. Tampoc es devia referir a Isidro Cuberos, que va morir en accident de moto i era una peça clau per entendre com operava la Gürtel a Andalusia. O l’hàbil Miguel Blesa, que es va encanonar el cor amb una escopeta disparant-la amb el dit gros del peu. O Rita Barberá, morta per cirrosi hepàtica a tan sols quaranta-vuit hores de declarar davant el Tribunal Suprem pel cas Taula. Quantes casualitats!

Molt probablement no parla dels que aparenten ser d’esquerres per continuar interpretant les mateixes obres de sempre al teatret del bipartidisme estatal. Com ara Juan Bernardo Fuentes, ‘Tito Berni’, cap visible del cas Mediador i diputat del PSOE que triava les prostitutes per catàleg per fer la vida més alegre als empresaris a qui cobrava a canvi de favors. Tampoc es deu referir als joves talentosos de Vox perquè ja els han permès arribar a diversos governs autonòmics i, en un futur pròxim, al central. Digui el que digui Olona, bona gent, no com aquests malfactors que ara l’ocupen de manera il·legítima.