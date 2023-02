Fa 150 anys, Espanya anava cap a República Federal. L’article primer de la non nata Constitució ens reconeixia com un dels 17 Estats. L’Estat de les Illes Balears. El nom no fa la cosa, però hi ajuda.

Allò no va anar bé. Espanya preferí els Borbons. El pack que representaven, perquè el republicanisme n’era una alternativa sistèmica: democràcia, llibertats, progressisme, aconfessionalitat. Els postulats pels quals foren combatuts i blasmats són avui majoritaris. El federalisme, no.

Aquella Constitució entenia la nació espanyola com el producte d’uns suposats pactes sinalagmàtics, que ja no se podien trencar unilateralment. Tanmateix, la simple idea d’una pluralitat d’Estats descomponia ventres al segle XIX. Com ara. Tampoc hi combregava el nacionalisme conservador (Prat, Arana), pels quals la nació és un fet, no una decisió. Almirall, Rovira i Virgili o Castelao, en fan una síntesi progressista, des de l’evidència que la voluntat d’un poble respon a la història, la cultura, la identitat.

En un precipitat natural, fa 100 anys, Macià fundava Estat Català, independentista i confederal (iberista). En fa gairebé 50, la Federació de Partits Socialistes reivindicava els lligams entre esquerra i federalisme. Amb poc èxit... i subsegüent desbandada cap al PSOE. El nacionalisme català i basc forjaren un altre paradigma. Els supervivents, el PSI/PSM o el PSG, s’hagueren de reinventar.

ERC apel·la a l’esperit republicà. En una societat escaldada. Abatuda, que no retuda. Sense protagonisme del principi federatiu, sense aliances estructurals. En tot cas, l’afany per consensuar les regles per exercir el dret a l’autodeterminació és sa, pedagògic. Tot i el menyspreu espanyol.

Pere A. Mas, mestre meu en els inicis professionals, hi ha dit la seva. És d’agrair, perquè, just de fer-ho, trenca el tabú. Hi hem de convenir que les decisions institucionals bàsiques d’una societat demanden majories qualificades. Ens posa d’exemple els procediments per constituir comunitats autonòmiques o per alterar termes municipals. El matisaria, però poden ser referències útils. Lo que no és admissible democràticament és negar el dret a decidir, i Espanya l’ha convertit en un crim.