L’any 2011, la Unesco va declarar la serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, en l’apartat de paisatge cultural. Però això no ha estat distinció suficient perquè els que governen el municipi de Bunyola es passin tal extraordinària distinció pel forro i destrossin part d’aquest patrimoni de paisatge cultural que és de tots.

Orient és un dels llogarets més bells i atractius de la Serra i recentment ha quedat ferit estèticament de mala manera. Han asfaltat els carrers dels Reis d’Orient i de Sant Jordi, que són els que pugen des de la carretera d’Orient-Alaró fins a la plaça de l’església de Sant Jordi, amb un asfalt més negre que el carbó, que desdiu totalment amb l’estètica del voltant. Han fet malbé aquest indret tan especial. Hi ha altres colors d’asfalt, altres materials, altres maneres i possibilitats de respectar l’entorn amb un resultat que no desdigui del context paisatgístic.

Sempre que pas per aquest llogaret he d’aturar el cotxe i fer una passejada per omplir-me de paisatge, de goig de veure la bellesa de la plaça de l’església de Sant Jordi, és un ritu del qual no puc prescindir. Després un cafetó o un bon berenar. Però a la darrera visita de fa un mes, vaig quedar decebut en veure aquell asfalt que feia mal a la vista i desfigurava aquella part del llogaret, fent-lo perdre tot el seu encant.

De qui és la responsabilitat? A la web serradetramunana.net podem llegir el següent: «El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, integrat per representants de les diferents administracions –autonòmica, insular i municipal– i presidit pel Consell de Mallorca, impulsa polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o intangibles, que conté la serra de Tramuntana. L’objectiu és dur a terme accions i iniciatives encaminades a la millora de la intervenció humana d’aquest territori nostre, que també és Patrimoni Mundial de la Humanitat.»

Haurien de fer una volteta per Orient per veure com han espenyat aquest meravellós petit nucli, que a més és BIC; i demanar responsabilitats, perquè, essent groller, el que han fet és una merda.