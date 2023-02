Revís l’agenda d’activitats del Consell de Mallorca dels darrers dies. Hem estat a Escorca, per veure la malla de seguretat a la carretera de la Serra i la reconstrucció del quart Misteri de Lluc. A Llubí hem comprovat l’inici de les obres de la nova escoleta municipal; a Porreres hi vàrem presentar les ajudes a la digitalització de les empreses petites i mitjanes per a municipis presents, a Andratx hem caminat pel nou tram de la ruta de pedra en sec que arriba al coll de sa Gremola i també a Puigpunyent. Pantalles acústiques a Calvià, les inversions a carrers del port d’Alcúdia, els sis anys del Servei d’atenció integral a domicili a Lloseta....

Faig aquesta reflexió en llegir el treball publicat aquesta setmana en les pàgines d’Ultima Hora que recull la feina dels diferents departaments del Consell per aportar inversió a tots els municipis, per què a Palma també hi arribam a través de la inversió anual pactada per la Llei de capitalitat. Aquesta legislatura haurem destinat prop de 150 milions d’euros damunt del territori, per bastir tot tipus de polítiques per als municipis. I això sense comptar amb les inversions en la xarxa viària, per que malgrat fer-se a punts determinats, en realitat afecten a la millora de la mobilitat al conjunt de l’illa, tot i que també es tracta d’inversions territorialitzables.

Hem propiciat inversions en obra pública d’interès municipal i també per la millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions públiques. Inversions destinades a la millora i l’embelliment de zones turístiques o per la reforma i construcció de pavellons i zones esportives municipals. Jocs d’infants i zones habilitades per la pràctica de l’esport.

Milloram biblioteques, casals i sales d’actes i promovem programacions culturals de qualitat per tot arreu. I també ajudam a cobrir les necessitats dels serveis socials municipals que s’encarreguen de gestionar les situacions de primera necessitat de manera exemplar.

Posam a l’abast dels municipis els serveis que permeten millorar l’orientació laboral d’emprenedors i empreses a través del servei Mallorca Activa, i la feina assessora de l’Oficina de Fons Europeus, que basteix i canalitza les demandes dels pobles per poder accedir a noves vies de finançament com els Next generation.

Sempre he dit que el municipalisme és un dels trets fonamentals del Consell de Mallorca, una de les seves raons de ser. Un ens supramunicipal, que creix per aportar cada dia més solucions per a tota la ciutadania. Solucions que no poden deixar d’arribar malgrat que hi hagi calamitats públiques com la que hem viscut fa tres anys amb la pandèmia.

L’activitat del Consell de Mallorca es desplega per tot el territori, arriba a cada carrer, a cada plaça, d’una manera o d’una altra. Un Consell fet a mesura dels municipis, de les seves necessitats i les dels seus veïns i veïnes. 53 seus per a un sol Consell.