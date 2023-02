En periodismo la información no importa, lo importante es la comunicación. Esto se sabía hace 200 años, pero no se decía, era un secreto de periodistas veteranos muy curtidos, válido para hacer comentarios jocosos en el bar, al cierre de la redacción. Los novatos tardaban años en enterarse, y se procuraba que la gente en general (consumidores de contenidos) no se enterase nunca. En cambio, desde hace décadas y quién sabe por qué, no sólo se dice sino que se pregona con incomprensible orgullo, todos los periodistas son comunicadores, y lo que es peor, cualquiera que comunique algo es periodista. Colosal error de comunicación. ¿Y qué es eso de comunicar? Ah, bueno, eso… Probablemente algo emocional, cuestión de sentimientos. Lo que no impide que sea una ciencia, al menos según las Facultades de Ciencias de la Comunicación, que son las que otorgan rango académico al asunto, y donde además de periodistas se forman toda clase de comunicadores más o menos científicos, publicistas, productores audiovisuales, relaciones públicas, guionistas, técnicos en marketing, locutores, asesores políticos muy comunicativos (¡el relato!), expertos en redes y comunicación digital, etc. Gente cuyo oficio es comunicar lo que sea, y cosa que cogen, cosa que comunican de inmediato. Por algo estamos en la era de la comunicación, y todo lo demás es secundario. Les parecerá increíble, pero hasta yo, sin comerlo ni beberlo, soy un puto comunicador, y quién sabe qué estaré comunicando sin darme cuenta. Porque redactar sí que sé, pero comunicar… Valiente chorrada.

Si algo sobra en el mundo es comunicación, la hay por todas partes y en cantidad, demasiada comunicación tenemos que aguantar. Y siendo la sostenibilidad el argumento definitivo, ni siquiera se escuchan voces por una comunicación sostenible. Los viejos periodistas de hace 200 años, que ya sabían que lo importante no es informar sino comunicar, pero se lo callaban y hacían chistes maliciosos en el bar, estarían pasmados ante el auge científico de la comunicación. En serio, este afán exagerado de comunicación es un grave error de comunicación. Debería ser lo primero que se aprendiese en esas facultades. El abecé de la disciplina.