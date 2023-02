Si vols convertir-te un bon periomentidista com Inda o Quintana, has d’estar disposat a enganyar més enllà d’Orió explicant que has vist brillar rajos-C a prop de la Porta d’Alcalà o que Podemos vol prohibir tenir hàmsters i pericos. Aquesta és la mentida que Ana Terradillos va excretar sobre la nova Llei de Protecció Animal a «Cuatro al díaa» basant-se en un vòmit de Libertad Digital, el mitjà de Jiménez Losantos, el periomentidista que va crear escola a la Santa COPE Església.

A diferència de les aus, el periomentidista no només fa servir la boca per a regurgitar mentides. Amb aquest procediment, engrandeixen les boles i reparteixen la culpa. Un altre exemple recent: l’ONG AnimaNaturalis va publicar un vídeo on criticava que el govern deixi fora de la nova Llei de Protecció Animal els cans de caça, els que pateixen més abandonaments, maltractaments i execucions. Al vídeo hi apareixia Susanna Griso defensant als pobres cànids. Però, uns dies després, no tenia inconvenient en mentir al seu programa dient que el vídeo l’havia creat Podemos, igual que Vallés a Tele5 o Ferreras a La Sexta.

Com que Espanya no ha patit la desfeta econòmica que anticipaven tots aquests periomentidistes, inventen munició a tres mesos de les municipals. Mentides sobre la llei «Només sí és si», sobre la de Protecció Animal, sobre trens i túnels... Sembla mentida perquè de temes per a criticar el govern n’hi ha, com ara el no a l’amnistia a Valtonyc: que el PP, Vox o Erdogan no vulguin que torni, no m’estranya. Ara, que no ho vulgui el PSIB i El Pi, és preocupant, decebedor i fa pensar que aquesta democràcia se sembla cada dia més a un solar.

Una altra exemple: que el PP, Vox o Trump no vulguin derogar la llei mordassa, no m’estranya. Ara, que PSIB i El Pi votin en contra d’instar al govern central a derogar-la, fa molt d’oi i plorera. Que el govern més progre «de la història» no hagi eliminat aquesta llei d’Eme Punto. Es el vecino el que quiere al alcalde Rajoy, també en fa. No n’hi ha prou amb una rebaixa ni d’aquesta llei ni de la Reforma Laboral per tornar una mica la dignitat democràtica a aquest país suposadament europeu. S’han de dinamitar les dues. I que Josep Miquel Arenas torni.