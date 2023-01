Desde hace unos días parece que la gran solución para el problema de la vivienda es conocer cuántos inmuebles tienen algunos propietarios, además de prohibir que los no residentes puedan adquirir casas en Balears. Tratan de convencernos de que si se soluciona este asunto, además de obligar a los grandes tenedores a sacar al mercado sus propiedades, los precios bajarán y los ciudadanos tendrán alguna posibilidad de alquilar un inmueble a un precio razonable. No hay argumentos sólidos, solo datos estadísticos.

Yo siempre he pensado que cuando un político defiende una idea, aunque yo no la comparta, la hace desde el convencimiento personal y por coherencia. Eso merece un profundo respeto. Es decir, que en su vida privada harían exactamente lo que defienden de forma pública, pero por desgracia no suele ser así. Desde que leí que la líder de Podemos en Balears, Antònia Jover, decía que «en Balears hay 500 personas con 50 viviendas» intenté conocer algo más sobre esta representante público que busca limitar, prohibir y ahora cuestiona vehementemente que las personas puedan acumular viviendas, bien porque las han comprado o las han heredado. Pues bien, sorprendentemente encontré en su declaración de bienes registrada en el Congreso de los Diputados al alcance de cualquier ciudadano que la señora Jover posee tres viviendas en propiedad y que vendió un inmueble por 200.000 euros. Por los pelos no la pillan como gran tenedora, que es lo que Podemos pretende con aquellos que poseen cinco inmuebles en Balears.

A diferencia de lo que seguramente haría la señora Jover, no cuestionaré que la líder de Podemos tenga tres, cuatro o ninguna vivienda, y me da absolutamente igual que las tenga alquiladas o vacías. Por supuesto tampoco me interesa el precio que cobra a sus inquilinos, si es que los tiene. Y tampoco participaría en ningún escrache contra ella si se le ocurriese subir el alquiler a un inquilino, que es lo que sus compañeros de partido hicieron hace unos años en Barcelona con toda la maquinaria del partido a favor. Respeto profundamente el esfuerzo que haya hecho la señora Jover y familia durante toda su vida para tener tres viviendas en la actualidad, además de una importante cantidad de dinero en el banco por la venta de otro inmueble, dato que cualquier ciudadano puede consultar. Por lo tanto, le agradecería que no utilice su cargo público para lanzar a sus votantes (los que todavía creen que Podemos solucionará el problema de la vivienda) contra propietarios que, como ella o seguramente con mucho mayor éxito, han podido comprar inmuebles como inversión o los han podido heredar tras abonar los correspondientes impuestos. De verdad, basta de demagogia inútil. Y enhorabuena a la señora Jover por su patrimonio.