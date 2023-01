Darrerament, no puc donar crèdit a totes les notícies que ens fa arribar l’Ajuntament de Palma sobre el gran augment de despeses de la nova il·luminació de Nadal i les altres festes. I ben satisfet i orgullós que està el nostre batle Hila d’aquest disbarat, que jo trob malbaratament d’uns doblers que són nostres i públics, i que ara, no és el moment més apropiat per tanta despesa havent-hi tants de problemes socials, sembla, ha perdut el seny.

Voldria fer algunes puntualitzacions.

Primer: Ens diu que estalviem a ca nostra amb el consum elèctric, i ell amplia els quilòmetres d’il·luminació nadalenca. És necessari, realment, dilapidar els doblers dels nostres imposts amb més llumetes als carrers de Palma? Tal vegada el motiu de tanta despesa és que ja estan molt a prop les eleccions?

Segon: L’any 2021 es varen gastar 1.076.499 euros amb les festes que van de Nadal a Sant Sebastià, unes despeses prou generoses, però, el batle, no conforme, enguany ha gastat 1.627.000 euros, 550.500 euros més, una pujada desorbitada. Mentre, les cues de la fam continuen als centres benèfics i als menjadors socials ja no hi cap més gent. Està clar que el nostre batlle amb poc més de cinc mil euros mensuals que li paguem, tindrà a taula porcelleta rostida, indiot al forn i tota casta de torrons. No haurà de fer cua per aconseguir menjar. Resarà una oració pels més necessitats i es gastarà mig milió d’euros en llumetes que criden més l’atenció i pot atreure qualque vot. ‘Pa i Circ’ és el nou socialisme del senyor Hila.

Tercer: Com pot presumir des d’Emaya, de posar grans medis, 330.000 euros anuals en la lluita contra les pintades vandàliques i després gastar a les festes de Sant Sebastià, en dues hores i mitja de l’actuació d’un grup musical 341.621 euros? No tenc cap dubte que el grup s’ho mereix, però no és el cas.

Quart: Per semblar democràtic fa una consulta pública per veure quina entitat ha de fer l’encesa de llums, però no ens consulta si estem d’acord amb aquesta pujada tan absurda del pressupost de festes.

La cultura i la festa han de continuar endavant, però sense malbaratar els recursos públics.