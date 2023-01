És inevitable que avui ens plantegem fer balanç, no només d’allò que ha representat aquest any que convertim en passat, sinó també perquè ens trobam davant una diada per commemorar tot allò associat amb la Conquesta i les conquestes al voltant d’aquesta part de país que anomenam Mallorca. El capitalisme més salvatge ens convoca celebrar Cap d’Any talment com si demà representi l’inici d’una vida nova i feliç, i abandonar un temps de partiment i de desgràcia. Anam a estrenar un Any Nou que arriba patrocinat per empreses destinades a fer-nos feliços i a retornar-nos tot allò que la vida ens ha robat pel camí. Tanmateix, avui és la Diada de Mallorca, des de fa més de sis-cens anys tal dia com avui estam davant una jornada dedicada a fer memòria, amb l’objectiu de restaurar el passat i mirar-nos sense complexos davant allò que ens ha anat configurant com allò que som, allò que desitjam ser i a repensar el model de convivència que desitjam establir amb tots aquells que de fet ja conviuen habitualment amb nosaltres. Potser avui el mot conquesta embruta el sentit profund d’allò que realment hauria de significar aquella victòria cultural, militar i estratègica de 1229. La història ens ha regalat l’oportunitat de mirar el passat amb aquell rigor i aquella mesura que només saben fer les civilitzacions madures i coratjoses que imaginen un futur que depara noves oportunitats per millorar com a essers humans i per aprendre cada dia a conviure amb més solidaritat entre els pobles. El passat no és un arma per dirimir les diferències que existeixen entre aquells que la història ens ha agrupat. I entre aquest passat la conquesta representa un fragment d’aquella reconquesta que la cristiandat va anar fent durant gairebé sis-cents anys, un procés amb alguns llums i moltes ombres, amb episodis de tota casta, molts dels quals certament escassament exemplars. Aquell procés després de tants segles encara resta obert i és objecte permanent de debat i de confrontació, perquè és al voltant d’aquesta idea d’unitat de les espanyes que giren gran part dels problemes de convivència que mantenen els pobles que configuren aquesta ens política reconeguda per les institucions internacionals anomenada Espanya. S’equivoquen aquells que confonen la història amb els relats propagandístics i ideològics o en episodis èpics destinats a adoctrinar i a legitimar el poder. Els historiadors investiguen, estudien i aprofundeixen sobre la història de la conquesta de Mallorca, però la commemoració i la memòria d’aquesta cita al llarg dels segles es fonamenta en materials més conjunturals i emocionals.