Tal dia com avui, 26 de desembre de 1832, ara fa just cent noranta anys, moria a Palma, la seva ciutat natal, Gertrudis Conrado i Flor, dramaturga i poetessa. Escriptora teatral de la qual ens ha arribat només una obra i un parell de versos. No saben si va escriure més peces de teatrals; que la dona, en aquells temps, estigués relegada a un segon terme, podria ser motiu de pèrdua dels seus treballs; de fet, la seva obra coneguda: ‘Por guardar fidelidad, insultar a la inocencia y esclava por el honor (1786)’, es considerava, fins fa poc perduda, sortosament Helena Establier Pérez, al ‘Bulletin hispanique, 121-1 | 2019’, ens anuncia la troballa del manuscrit original i ens diu que és probablement la primera en el seu gènere escrita per una dona representada a un coliseu nacional. Antoni Serrà Campins, al seu llibre ‘El teatre burlesc mallorquí, 1701-1850’, ens recorda que fou representada l’any 1786 al Teatre Principal de Palma. Joaquim M. Bover a ‘Biblioteca de escritores baleares’ ens comenta que durant el segle XVIII, només eren prop de quinze els escriptors de teatre indígenes i ho feien en castellà, alguns pogueren representar al Teatre Principal; entre ells, només una dona, Gertrudis Conrado, que tingué un gran èxit de públic. Dona rellevant, amb aportació a la cultura i teatre de Mallorca, que resta oculta a la societat, oblidada per les institucions. Ni el Consell de Mallorca l’ha tingut en compte a la campanya de visibilitat de les dones ‘Mallorca té nom de dona’, ni l’Ajuntament de Palma li ha dedicat cap carrer. Peixos, flors i molts homes tenen el seu carrer, però una dona, una escriptora de teatre d’èxit, com Gertrudis, no té cabuda, ha de restar oculta. Com diu el títol del darrer llibre de Bàrbara Suau Font ‘Elles també hi eren’. Si,’ també hi eren’ aportant coneixements, i la seva invisibilitat dins la societat ens ha fet perdre una part imprescindible i molt important de la nostra cultura. S’ha de donar a conèixer la bona feina que feren altres temps grans dones, reescriure la història amb mirada femenina, i aconseguir ja, la igualtat real en tots els aspectes socials.