No es lo mismo el suicidio de los españoles que ‘El suicidio español’ y este último es el título de un comentario publicado el 16 de diciembre 2022 en la red social YouTube por Alejandro Bermúdez. Hasta hace poco director de la sección en lengua española de EWRTN, Bermúdez nació en Perú, vivió en Argentina, hoy reside en Denver, Colorado, Estados Unidos. Su madre, catalana. Todos estos timbres le otorgan, yo creo, una cierta condición de naciones unidas del castellano pues, aquí y allá, ha podido recoger pedazos de una diversidad que tiene dos denominadores comunes: la Fe católica y el idioma. Sin embargo, Bermúdez no parece muy conforme con los habitantes del país ibérico pues afirma «los españoles, a los que solo les interesa su pensión … Todos quieren ser chefs y nadie quiere ser mesero. Solo para hacerles «sacar la basura» se permite la entrada a los inmigrantes. Alguien escribió una vez «la limosna humilla a quien la da y al que la recibe» y yo creo que escribir cosas así habla peor de quien las dice que de lo que dice pues basureros, camareros y carteros siguen siendo quienes están buscando su futuro en un esfuerzo digno. La categoría la da la pulcritud de la tarea realizada y no el puesto en el escalafón pues indigno es el robo, el tráfico de seres humanos, la delincuencia etc. pero la obra de las propias manos, no es que sea digna, es que es el gran trofeo con el que nos presentaremos pronto ante el Divino Tribunal. Donde quiera que sea que se haya nacido, la dignidad nos la da, primero Dios, y luego nuestras obras. Punto. Los inmigrantes buscan en Europa y Estados Unidos lo que sus países de origen, hoy por hoy, no les pueden dar y creo que Bermúdez lo sabe y, sabe lo duro que es, dentro y fuera ganarse el pan.