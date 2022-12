Construcción que se levanta sobre una depresión del terreno (río, canal, foso, etc.) o en otro sitio para comunicar dos lados. Había puentes en los ‘Exín Castillos’, algunos eran levadizos. 2- Día o días laborables en que, por estar entre dos días festivos, se convierten también en festivos. 3- Referido a la acepción seguida del número 2, ‘efecto magdalena’: recuerdo de épocas pasadas, generalmente en época de estudios o similares en que puente tenía ese significado. 4- Acueducto: suma de varios puentes (siempre, según la acepción que sigue al número 2) que permiten, según estén situados los festivos y días que no aparecen de color rojo en el calendario, la posibilidad de cruzar una semana o más como si fueran vacaciones. Las vacaciones son para no hacer nada y ver pasar el tiempo. También valen para cruzar un puente (según la primera acepción, que es la que abre este artículo) y/o mirar o ver desde aquel. Con los puentes pasa un poco como con los museos. Es posible que los valores cuanto más lejos estés de tu residencia habitual. Generalmente visitas más museos fuera de tu ciudad. También cruzas más puentes. 5- Error muy común: pensar que hay más puentes (según la acepción número 2) y vacaciones en España que en otros países de Europa. 6- Ocupaciones absurdas durante un puente: contar, por ejemplo, títulos de películas y de libros donde aparezca la palabra puente. O letras de canciones y refranes. Suele decirse que no hay puente colgante más elegante que el de Bilbao. 7- En el juego de la Oca: Si lanzas los dados y terminas en la casilla donde aparece dibujado un puente, pasas a la siguiente casilla con dibujo de puente. 8- Animal mitológico. El puente puede ser un animal mitológico, como el unicornio azul; quizá exista pero no tienes constancia de ello. 9- Mental: el que te lleva de un lado a otro del artículo como si fuera un puente. 10- También, ejemplo de lo anterior.