Ja fa anys, un conegut meu, bon poeta, sense més ni menys començà a cridar-me, en el vestíbul d’un teatre de la part forana de Mallorca, pegant potades a terra sobre les rajoles, dient ‘Això és Espanya!’, ‘Això és Espanya’ En Jaume, que és com es deia el meu amic, com en moltes ocasions anava més de mig borratxo. Si li entregaves una ampolla plena de wiski, a les dues hores te la tornava buida. Era habitual en ell. Aquell dia li va donar per dir que tot el que ens envoltava era Espanya i que, per tant, calia que parléssim en castellà. Mare meva, com estava aquell home. Fins que me’l vaig emportar a casa seva no es va calmar. Ara, afortunadament per a ell i per molts altres, ja és mort. En pau descansi.

Aquesta setmana, vint anys després del que acabo de contar, al País Valencià, hi ha hagut un greu enfrontament entre el propietari d’una empresa d’aigua envasada i un dels seus clients perquè aquest li parlava en català. «¡Háblame en castellano, porque esto es España!». L’esperit bèl·lic espanyol s’ha enfortit més en comptes de diluir-se. Això només passa als països autoritaris i dogmàtics. I Espanya ho segueix sent. Fins i tot, ha anat a més. Ja no es tracta ten sols del problema lingüístic, sinó de l’imperialista. Aquest dèspota i taxatiu ‘¡Háblame!’ és més injuriós i repugnant, ofensiu, que el mòrbid ‘en castellano’. Però, què saben ells de morbideses i bona criança? El problema principal és el de l’educació. El del comportament amb els altres. L’odi els surt pels ulls i les orelles. «¡Háblame en castellano, coño! ¡Estamos en España!», t’enfloquen amb la cara vermella i la boca crispada. Home, fins quan haurem d’aguantar tanta grosseria i mala-traça? Tanta tirania? Tanta indignitat! Si volen seguir vivint junts amb nosaltres, el primer que cal és que aprenguin a portar-se de manera civilitzada.

El que segueixen fent i han fet des de sempre els espanyols és masclisme lingüístic, i cal denunciar-ho fins que s’adonin de la seva opressió, de la seva repressió i del seu despotisme. Així és Espanya.

Això és Espanya.