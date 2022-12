En el Dia de les Persones amb Discapacitat, en primer lloc volem, reconèixer la tasca diària que fan federacions i entitats del tercer sector per a elles. També volem reivindicar i posar en relleu el lema que aquest 2022 ha proposat les Nacions Unides: «Lideratge i participació de les persones amb discapacitat en la construcció d’un món postcovid inclusiu, accessible i sostenible». Des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, creim fermament que les persones amb discapacitat han de liderar els seus propis projectes de vida, i que ningú pot dir o decidir per elles com fer-ho. Aquest canvi de paradigma suposa passar de la intervenció per part de la persona «experta» a fer que elles, les persones amb discapacitat, siguin les vertaderes expertes, les protagonistes de la seva vida, perquè decideixin on volen viure, quina formació volen realitzar, fins a on volen arribar... Nosaltres, les administracions, tenim el repte de facilitar i garantir que puguin decidir què volen fer.