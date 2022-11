Les prèdiques de desgràcies generalitzades –ara som a les pandèmies– o les amenaces de nous inferns –ara som a «l’arma de l’Apocalipsi» dels russos a la guerra d’Ucraïna–, continuen arribant. Feia dos dies que m’havia vacunat de la quarta dosi de la covid i ja havia rebut la visita de Bill Gates qui, pacientment, m’havia inoculat el seu xip que em faria obeir-lo cegament. En una visita al Parc Natural de Llevant una amiga em parla dels chemtrails, i de la conspiració universal per dominar-nos. Record haver escrit sobre això. Necessitam angoixes constants per sobreviure.

Apocalipsi vol dir ‘revelació’ i ens comunica que abans de la darrera i definitiva intervenció de Déu en les coses humanes, tota casta de catàstrofes i mals augmentaran frenèticament. Perdudes les claus interpretatives del moment en que va ser escrit el llibre, tota casta de ‘vividors’ hi fan el seu agost. Per exemple: canvi climàtic? Ca Barret! HAARP o High Frequency Active Auroral Research Program (Programa d’Investigació de l’Aurora Activa d’Alta Freqüència). Una vertadera caixa de Pandora, manejada, evidentment, per les Forces Armades Nordamericanes, secretíssimament. La funció d’aquesta suposada tecnologia és la manipulació del temps i el clima, la descongelació dels glaciars, el control de les ones dels oceans. En definitiva, funciona com un encalentidor de la Ionosfera i actua damunt d’ella com l’antena més prodigiosa i poderosa que ha existit, la seva finalitat és controlar tot el món a través de l’Atmosfera. És una arma de guerra climatològica.

Si creien que el clima canviava per l’addicció de monòxid de carbó, fruit de la crema de combustibles fòssils, la benzina del nostre cotxe o el carbó de la nostra central tèrmica, abandonin : HAARP!

No n’hi ha prou? Idò ara som als chemtrails. La paraula ve de chemist (químic) i trails (esteles, rastres). És una figura que s’agafa d’aquests niguls allargats, produïts pels aerosols que deixen els avions. Som fumigats pels avions! Bari, alumini i altres metalls pesants, així com altres castes de banys i dutxes químiques provoquen al·lèrgies i picors diversos, resultats superficials del control experimental de la guerra química. Tot conflueix en la paranoia de la Gran Conspiració. Així, aquestes ruixades de productes químics tenen per objectiu el control mental dels habitants de la Terra, perquè acceptin el ‘Nou Ordre Imperial’ que ja està en marxa.

Convendria acabar, però abans: la fluorosi. La societat actual és plena de pors, d’angoixes, de depressions, d’atacs de pànic... Creien vostès que era degut als problemes quotidians, de la feina, de casa, de les nostres relacions sentimentals? No i no! La causa és el fluor, usat a les aigües domèstiques o en les pastes de dents, actua com un «calmant social». Causa desordres en l’aprenentatge, incoherència, pèrdua de memòria, confusió, depressió, vertigen, fatiga, insomni... és usat per crear societats calmades i per tant, és una eina de control mental. Els pobles que usen fluor són més bons de manejar. Per qui ? Pel poder, que no fa més que el que li manen els illuminati o representants de les majors multinacionals americanes (no diuen res de les xineses, encara).

Un servidor que es pensava que amb quatre apocalipsis casolanes –l’ecotaxa, el pacte de progrés, aprofitar les rebaixes correctament, anar a la presentació d’algun llibre d’un amic– ja en tenia prou. Entre aquestes dosis d’apocalipsi diària, un en pot pegar una panxada de la teoria conspiratòria duita a l’extrem: de tot ha de tenir la culpa algú, sempre un altre... mai nosaltres mateixos.