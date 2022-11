T‘escriu l’Institut Balear de la Dona demanant una il·lustració pel 25-N. Et tomben el disseny i t’exigeixen un dibuix amb una dona fent el símbol del triangle amb les mans. Dius que no vols dibuixar-ho perquè ho consideres trànsfob. Rescindeixen contracte i no et paguen. Això li ha passat a la il·lustradora coneguda com Tres Voltes Rebel. El rerefons és el més tèrbol, ja que desmereixen l’assenyalament que fa Soler a un símbol transexcloent. Les institucions han de vetllar perquè ningú es quedi enrere. Em ressona al bloqueig del PSOE a la Llei Trans i de Drets LGBTI.

El 25-N condemna la violència cap a totes les dones. Conquerir drets per les dones trans no ens allunya de l’objectiu: acabar amb les violències masclistes. Espitgem juntes per tombar el masclisme, perquè plegades som més fortes.