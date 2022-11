Alcanzará tal magnitud la crisis que se nos viene encima que el Gobierno y el Banco de España se han apresurado a convocar un cónclave para buscar el modo de que millones de familias españolas no caigan en bancarrota por tener que pagar la subida hipotecaria y logren eludir el temido desahucio. Los tipos de interés criminales impuestos por el Banco Europeo –en un entorno de países superdesarrollados con salarios que a nosotros nos resultan estratosféricos– nos van a golpear como la guillontina, en nuestro punto más frágil y letal. Los expertos creen que en Balears este acuerdo institucional podrá beneficiar a cien mil familias. Si consideramos como familia a una unidad de cuatro miembros, veremos que prácticamente la mitad de la población isleña se verá afectada por esta nueva catástrofe. Oficialmente le llaman «código de buenas prácticas», pero todos sabemos que la banca siempre gana. Lo que no deseará, bajo ningún concepto, es repetir la traumática experiencia de 2008, cuando el sector tuvo que asimilar millones de propiedades inmobiliarias, la mayoría mierdosas e invendibles, que ahora se encuentran okupadas y abandonadas a su suerte. El banco preferirá que tú pagues tu hipoteca, cada vez más elevada, por supuesto, y tomará algunas medidas para facilitarte el trámite. Porque si la cuota se come tu salario completo –no es descabellado pensarlo tal como están los sueldos ahora mismo, gracias a ellos, por cierto–, acabaremos como en la anterior crisis. Recordemos que las familias con ingresos superiores a 29.400 euros anuales –si entran dos salarios es una cuantía ridícula– se quedan fuera del pacto. Mi abrazo solidario a las víctimas del IRPH, esa gran estafa que nos hará sufrir nuevamente el doble.