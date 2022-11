Elon Musk ha reactivat el compte de Donald Trump a Twitter. De reactivar-li el cervell no n’ha parlat. En tot cas, primer se l’hauria de reactivar n’Elon mateix. Hi ha qui diu que Trump i Musk són el mateix personatge per a estrats de classe diferents: Trump és el mentider oficial dels blancs pobres. I Musk, dels «nerds» tecnològics amb més poder adquisitiu (suficient per a comprar-se un Tesla i el darrer iPhone, iWatch, iDiota...).

L’acomiadament de treballadors i l’enduriment de les condicions als que quedaven, va omplir el tassó. I la readmissió del feixista ros, va ser la gota que em va fer esborrar el meu compte..

No trobaré a faltar l’algoritme que diàriament em posava davant dels nassos tuits feixistes per posar a prova la meva capacitat de resiliència i no contestar (la meva màxima era «feixista localitzat, feixista blocat»). Sabré viure sense els linxaments diaris, sense les baralles entre independentistes, sense les barbaritats negacionistes de tota mena, sense les confessions com ara «Em fa mal el galindó» o «Avui estic trist» @feumecas amb 9000 likes. Adeu «haterisme», adeu «likerisme»!

El retorn de Trump passa en un cap de setmana en què hi ha tornat a haver un tiroteig amb 5 morts a una discoteca gai de Colorado. L’any 2020, 45.220 persones van morir als Estats Units per armes de foc. Els EEUU és l’únic país desenvolupat on la mortalitat va cap amunt. Tot i això, l’Associació Nacional del Rifle continua rebent el favor del govern i dels trumpistes per no restringir l’accés a les armes de foc. Ho duen gravat els gens, però no des de sempre. Pamela Haag, autora de «El tiroteig a Estats Units: negocis i creació de la cultura de les armes estadounidenca», explica que després de la Guerra Civil la indústria armamentística nordamericana s’havia quedat sense negoci. El país estava ple de grangers que tan sols tenien una escopeta vella per espantar qualque llop. Haag conta que la indústria armamentística va pagar la creació d’un far west salvatge al cinema que mai no va existir. El Sheriff, el saloon, els duels... Menys Clint Eastwood i en John Wayne, era tot inventat. Però els milions que varen invertir van donar rèdit, i encara dura. Ara qui du la bandera és Trump i Fox News, creadors i propagadors de fake news professionals imitats per polítics i canals ultradretans d’aquí, com La Sexta, Antena 3, Tele 5 o 13TV. Per sort, aquí els del rifle no són tants. Per cert, Corinna confirma que el borbó saudita anava gat quan va caure al safari de Botswana. Per tant, es pot considerar accident laboral.