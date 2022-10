No sabeu la vessa que em genera qui es queixa de la polarització política. Més me’n fa encara qui diu que hem d’acabar-la. Tampoc sabeu el gust que em provoca poder dir que estic al pol oposat de molta gent.

Qui al·lega contra la polarització demana que se cedeixi, i qui cedeix sempre, per sort, es cansa de fer com si res. Sort de les veïnes que, al peu del canó, lluiten per tenir barris millors. Sort dels moviments socials que lluiten per desmassificar l’illa. Sort de qui puny, davant una veu majoritària i empipadora que s’ho vol carregar tot. No és de collita pròpia dir que patronals hoteleres, fons d’inversió i voltors en general s’aprofiten de la Mallorca actual. Tampoc se’ns pot oblidar.

Tocarà fer nosa i polaritzar si fa falta, perquè les sangoneres no amollen fins que ho han espremut tot.