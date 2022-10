El 10 d’octubre va ésser el Dia Mundial contra la Pena de Mort i ens aboquem de quatres i feliços al Halloween. No ens caldrà aterrir-nos amb una mascareta de carabassa; bastarà que ens contemplen al mirall perquè ens faci por la nostra cara. Segons les estadístiques d’Amnistia Internacional, l’any passat foren oficialment executades 579 persones, però queden sense quantificar les de la Xina (les quals el mateix informe calcula que poden ésser milers) de Corea del Nord i del Vietnam. El novembre Qatar acollirà el Mundial de futbol. A Qatar hi ha una enorme riquesa que servirà de decorat amable per a les cadenes de televisió d’arreu del món. Allò que probablement la majoria obviaran, és que a les masmorres del país hi ha un mínim d’onze persones que esperen ésser executades. La legislació qatariana preveu la lapidació i la pena capital pels homosexuals i els convictes d’apostasia. El món civilitzat, que són els pobles que nosaltres tenim nord enllà com clamava Espriu (pobre il·lús, l’admirat Espriu!) i alguns dels americans, empraran l’apoteosi futbolística per a beneir els països de l’Orient Mitjà, no endebades s’hi treu petroli dels cocons més diminuts. Tanmateix, els que ens diem civilitzats no podem llegir la cartilla a ningú sense enrojolar-nos. Contemplem-nos en el mirall amb la nostra mascareta de Halloween.

Tres dels estats més potents, com són els Estats Units, Corea del Nord i la Xina, inclouen en el seu codi penal la pena de mort. Els coneixements no són sempre sinònim de cultura. Els Estats Units presumeixen d’artistes, de científics i d’eminències que col·leccionen premis Nobel. Obama té el de la pau. Tanmateix, no va tenir voluntat de tancar la penitenciaria de Guantánamo. No sé a quin moment les persones cedírem la consciència pròpia, la individual, per a enrobustir la col·lectiva. Ens equivocàrem. La col·lectiva és a mans dels despatxos. A Iran maten les dones que abominen dels signes externs del seu esclavatge atàvic i el secretari general de l’ONU no fa altra cosa que no sigui expressar la «preocupació per l’ús excessiu de la força». I mentre Ucraïna és massacrada per Rússia, Berlusconi celebra que un criminal de guerra de les talladures de Putin li ha regalat vint ampolles de vodka pel seu vuitanta-quatre aniversari. Us ho he dit: podem prescindir de les mascaretes de Halloween. Fem por al natural.