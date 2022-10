En medio de la humareda de noticias políticas, judiciales, presupuestarias y bélicas, se han abierto hueco mediático estos días, mira por dónde, numerosas referencias a la «creatividad desbordante» de los escritores españoles. Y escritoras, claro está. ¿Y ese disparate por qué? Porque se inauguró la Feria del Libro de Fráncfort, la más grande y prestigiosa el mundo, en la que España es invitada de honor, además naturalmente de Ucrania con su presidente Zelenski haciendo discursos virtuales. Y estamos ante una oportunidad única de nacionalismo literario, ya que al parecer en los últimos años habíamos perdido terreno y peso cultural allende nuestras fronteras. Pero Fráncfort es Fráncfort, así que el Ministerio de Cultura se volvió loco de alegría, organizando un gran despliegue creativo con los Reyes en cabeza seguidos por 200 autores, 400 editores y un número impreciso de funcionarios pajes, gestores y periodistas culturales, todo ello con el lema de ‘creatividad desbordante’, que ignoramos a qué capullo se le ocurrió. Creatividad literaria desbordante, se entiende.

Es decir, que desborda el vaso, se sale de madre, es la hostia. De hecho, no me creo que en España haya 200 escritores, sino 200.000 por lo menos, la mayoría desbordando novelas negras, y como en efecto no cabrían todos, se hizo un exigente cásting para escoger a los 200 más creativos, o representativos, que luzcan bien en las fotos de familia con reyes y autoridades, y además se note que son españoles. Cuatrocientos editores está bien, siempre conviene que en los eventos literarios sean el doble que escritores, y además, esta feria es para hacer negocios, no sólo fotos, y lo mismo que en las ferias de ganado, los negocios los hacen los ganaderos, no las vacas. Bueno, para hacer negocios y para hacer patria, lingüística y literaria en este caso. No hay más que ver el nacionalismo desbordante con el que se ha informado de que España es invitada de honor de la 74º edición de la Feria de Fráncfort, a la altura de Zelenski, lo que prueba la universalidad de nuestra cultura y la formidable creatividad de nuestros autores y autoras. ¡Hasta han logrado colocar una notica de libros en los informativos!