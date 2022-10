El títol podria tenir a veure amb que la península és habitada per Quintana, Ferreras o Griso, però no. Va sobre l’animal que ungeix les Balears com la humitat. I com aquest vapor, el porc també és invisible: apareix en forma d’ensaïmada, sobrassada o porcella rostida a la majoria de les llars, però prové de la península, com les mentides de Quintana, Ferreras o Griso. A Catalunya, cada any s’hi escorxen 22 milions de porcs que també es consumeixen a Holanda, la Xina o Balears. Sí, hi ha gent que engreixa el seu porc, però no tots. Vos imaginau que els turistes arribassin a l’aeroport de Son Sant Joan i els rebés una bafarada de merda? A Catalunya, en canvi, bona part del territori té aquesta marca olfactiva. Hi ha camps on llancen tres i quatre vegades més purins del que està permès. Una veïna d’aquests camps explicava que «a l’estiu, amb la calor, no podem tancar les finestres. Jo em tapo amb el llençol per veure si deix de sentir tant aquesta pudor».

L’impacte dels porcs morts a Catalunya va una mica més enllà, concretament fins al Brasil. Dels 7 milions de tones amb què es fabrica el pinso consumit en un any, 6 són importats i, d’aquests, es calcula que la meitat provenen de l’Amazònia on cremen la selva per plantar-hi aquesta soja. Els 22 milions de porcs fets a Catalunya beuen 51.986.000.000 litres d’aigua anuals. És la mateixa aigua que faltaria per omplir 21.000 piscines olímpiques o més de set vegades el Gorg Blau. A un centenar de pobles catalans no poden beure aigua del grifó, en part, pels purins. Si fa no fa, el 4 % del cost d’un porc es dedica a comprar antibiòtics que els fan prendre de manera preventiva durant els sis mesos que viuen abans de matar-los. Així, les macrogranges es converteixen en gimnasos on s’entrenen superbacteris i nous virus. Segons el World Watch Institute, la ramaderia és la principal causa de canvi climàtic per davant del transport o la producció d’energia. Els seus autors van respondre les crítiques i ningú no va replicar. I si no vaig errat, el mètode científic atorga la raó a aquella teoria que ningú no ha pogut desbancar. I, per acabar, una alta mala notícia per n’Àngel Aguiló i tots els simpàtics defensors del consum porcí balear: fa anys, a la Universitat de Vic (cor de la producció porcina catalana), un professor m’explicà que el consum de carn accelera l’envelliment.