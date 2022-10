Alertados por las islas flotantes de basura y plásticos que infestan los océanos, y la cantidad de basura audiovisual que satura las grandes plataformas de streaming (basura de pago), puede que muchos hayan reparado en la extraordinaria facultad de la basura, entendiendo por basura residuos de origen humano, para reunirse, amontonarse y reproducirse sin límite, violando incluso varias leyes físicas universales, como si no hubiese más ley que la ley de la basura. Esta ley aún no ha sido formulada, pero igual gobierna en el mar, en la tele, en los ordenadores, en las redes, en el espacio exterior y quizá hasta en el vacío cósmico. Que no es tal por encontrarse, igual que las plataformas mencionadas, hasta los topes de basura. De hecho la primera ley de la basura es su clara tendencia a formar grandes plataformas. Singularidades de colosal poder gravitatorio, parecidas a los agujeros negros, donde no opera la física estándar. Por ejemplo. La basura viaja en el tiempo, alguna miles de años al futuro, mientras por efecto del retroceso (no hay acción sin reacción), envía al mundo siglos atrás en el basural de la historia. Una excepción en las leyes de la materia. Como la velocidad de la luz, más lenta entre la basura, lo que hace que a menudo ni se vea. No nos extrañaría que la materia y energía oscuras, que tanto contribuyen a la expansión del universo, fuesen en realidad basura. Y de ser así, la constante cosmológica que atormentó a Einstein, debería llamarse constante basura. Pero es que además la basura, que se multiplica por sí sola, también parece violar la primera ley de la termodinámica, la de la conservación de la energía, según la cual nada se crea ni se destruye, sólo se transforma. ¿Porque se trasforma en basura? No sólo. Porque en la trasformación sí que se crea mucha más basura de la que había, lo que aumenta la entropía del sistema de acuerdo, ahora sí, con la segunda ley de la termodinámica. Creo que casi podría formular completa esa ley de la basura a la que nos referimos, salvo naturalmente su extraordinario poder gravitatorio y aglutinador. ¿De dónde sale? ¿Qué es? Con la gravedad hemos topado. Me pregunto si eso explica tanta basura de pago.