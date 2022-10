Han anunciado a bombo y platillo la aprobación del REB. Cuando se acercan las elecciones comparecen los políticos con sus ofertas, aguinaldos y demás promesas que por lo general no cumplen. Ahora en una semana, plantean abordar la vergüenza de los okupas. Son Busquets que ya han prometido en innumerables ocasiones. Inician la licitación de la tan necesaria y cacareada Son Dureta. El tranvía de Palma. Y la tocata y esperemos que no fuga del REB. Los coros de bobos habituales aplauden. Esperemos que aunque añoramos el PSM de D. Pons y Sampol, sus menos brillantes sucesores actúen de gendarmes de la custodia, para su cumplimiento total y sin recortes. El trilero Sánchez es un peligro nacional. Deseo que la aspirante M. Prohens que ahora se coapropia del copyright, cuando su PP incumplió siempre, igual que los que han gobernado hasta la fecha, lo exija a Feijóo si finalmente llega a Moncloa. El Més actual debería haber puesto como condición sine qua non su aprobación si el PSOE quería gobernar. El PI ha sido crítico y está expectante. Confiemos que si llegan a ser necesarios no se ofusquen con la moqueta y nos defiendan. Pero, todo ello son pequeñas limosnas. Somos de tercera. Compárense con Euskadi. Las autonomías no pueden tener categorías. No es posible que después de cuarenta años de democracia, todavía no hayan normalizado esta realidad impresentable. Unos en Mercedes y los demás en el legendario seiscientos. Pero, por dignidad les ruego, que si finalmente llega no aplaudan el logro de una limosna que llega décadas tarde.