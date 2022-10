A veces anoto en papelitos títulos para futuros comentarios; no suele dar resultado, porque cosa que no se escribe cuando hay que escribirla, ya no se escribe. Lo normal es que pierda los papeles, o los tire antes de que abulten demasiado, pero hoy he encontrado varios de esos títulos sobrantes, que si bien no voy a desarrollar, por su actualidad y por tratarse de artículos muertos, acaso merecen unas palabras. Destaca el referente a la política catalana ‘Junts, SparatsXCollons’, cuya excelente capacidad de síntesis fue contraproducente, pues si ya está todo dicho en el título, para qué añadir algo. Además, estamos todos muy cansados de este tema, y se agradece toda ocasión para no hablar del ‘procés’. Pasemos a otro más ameno. ‘Mechoncitos’. Parece el título de una nana, o de un relato de terror muy raro, pero debía tratar del ridículo de las actrices españolas, imitando a las francesas y cortándose un mechoncito de pelo en solidaridad con las mujeres iraníes. ¿Lo han guardado en un relicario? ¿Acaso las filólogas españolas, las enfermeras, las juezas, las periodistas y las quiosqueras no se solidarizan igual con las iraníes? Sí, pero no son tan exhibicionistas. Lástima de título molón, pero escribir acerca de tonterías es una tontería. Y aquí tengo otro título enigmático: ‘Transilvania’. Me lo debió sugerir el debate sobre la ley trans y la autodeterminación de género, que tanto cabrea a las feministas y tan feliz hace a la ultraderecha. Porque si dices algo sensato, en efecto, te conviertes en un facha. Supongo que anoté ‘Transilvania’ para no decir trans a secas, y simular que hablaría de esa mítica zona de Rumanía, gótica y medieval, rodeada por los Cárpatos. Y así pedir a la ministra Montero, que en autodeterminación de género sólo acepta ampliar derechos, que efectivamente los amplíe a la autodeterminación de edad (abundan vejestorios que se sienten jóvenes), nacionalidad, cociente intelectual, raza, especie, etc. Artículo muerto, ni titulando Transilvania colaría. ‘La estela’ es un título sobrante que guardaré un poco más. Me gusta mucho, pero aún no sé si es algo que se sigue o un rastro que se va dejando. Ya veremos. Tengo más sobras, pero no caben.