Ja tenim un altre episodi de la coneguda sèrie ‘No s’ha de mesclar l’esport amb la política’, que és el que repeteixen des de l’edat mitjana els que volen que l’esport, sobretot el futbol, es mescli sempre i només amb la política més rància i conservadora. A poques setmanes del Mundial que se’n celebrarà a Qatar, l’empresa danesa de roba esportiva Hummel ha pres la decisió de fer pràcticament invisible el seu logotip amb el nom de la marca i l’escut de l’equip en les camisetes de la selecció de Dinamarca, de la qual és patrocinador. El motiu ha estat ben explicat a través d’un comunicat, i això que no calia gaire: «Aquesta samarreta porta un missatge. No volem ser visibles durant el torneig que ha costat la vida de milers de persones. Donem suport a la selecció nacional danesa, però això no és el mateix que donar suport a Qatar com a amfitriona». Com tampoc no cal afegir que malgrat l’organització del campionat hagués estat celestial quant al respecte als drets i la seguretat laborals dels treballadors, Qatar continuaria essent una dictadura dirigida per la sincronia de clergues islàmics i dirigents públics de l’extracció de petroli i gas que, això sí, han maquillat magníficament la seva realitat social amb els diners d’aquesta indústria (que potser els ciutadans voldrien dedicar a altres menesters...) per presentar-se al món com un país avançat i, diguem-ne, modern.

No és el cas. El diari The Guardian revelà fa un any que en la construcció dels camps i les infraestructures que acolliran aquest Mundial, a partir del 20 de novembre, han mort més de 6.500 treballadors, la majoria immigrants. I aquesta informació s’ha completat aquests dies amb noves dades sobre els tripijocs d’alguns dirigents polítics i esportius per manegar l’elecció de Qatar el 2010, i que a França i d’altres països encara són investigats per la Fiscalia. (I la seu finalista fou Rússia, per si faltava res!). Mentre esperam amb confiança el moviments que farà Adidas AG (patrocinador de l’uniforme de ‘la roja’...) i altres patrocinadors de diverses seleccions, i com que cadascú ha d’arribar on pugui, jo vaig a comprar un parell de camisetes i sabatilles d’aquesta marca (en la magnífica web hummel.net).