El 2019 escrivia en aquest diari sobre l’endometriosi, de com se’ns ha fet assumir que el mal de regla és normal. Tres anys i incomptables visites al metge després, resulta que jo mateixa la patesc.

El més frustrant ha estat la solitud del dolor i que cap professional li donés importància. El mes passat vaig anar a Son Espases perquè no podia ni estar dempeus de mal, per sentir un ginecòleg dir-me que «totes teniu una mica de mal, pren enantyum i paracetamol i ja». I ja. El mal més dolorós que he sentit mai, però aquell pavo em deia que era normal. Hauria cremat el món sencer. Quina ràbia. Quin mal. Quina impotència.

Per sort i per fi, he trobat una doctora que m’escolta. Quin alè. Fa anys escrivia que no entenia com el diagnòstic mitjà d’endometriosi tarda entre 8 i 10 anys. Ara, ho entenc.