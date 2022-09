Estos días ha vuelto a ser actualidad un problema endémico: la falta de profesionales de Enfermería. La situación es tan grave que Baleares no sólo se encuentra por debajo de la media española, sino que las ratios la sitúan a la cola del país. Mucho se ha hablado sobre el tema y muy dispares las causas apuntadas. Los hay que culpan al catalán, que algo influye, pero no tanto como muchos creen. Otros afirman que un porcentaje importante ha optado por irse al extranjero, donde los sueldos son más atractivos, y algunos piden que se oferten más plazas universitarias. Y todos tienen parte de razón, pero lo que no dicen es que un gran número de enfermeras no sólo no viene, sino que en cuanto puede se va por el gravísimo problema de los alquileres. Encontrar un piso asequible es imposible. Les están pidiendo 1.500 euros al mes por un apartamento, y 500 euros por una habitación, por lo que la mayoría se marcha a lugares con costes asequibles y sin problemas de insularidad, así que mientras no seamos conscientes de ello, la situación poco o nada se va a solucionar.