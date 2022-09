Qué significa esto, o qué mierda significa esto en su variante popular, ha sido la gran pregunta durante milenios, pero que hoy en día ya no tiene ningún sentido. Para empezar, porque el concepto de significado ha cambiado mucho en los últimos años, y ya no significa lo que significaba. Puede que no signifique nada, considerando que la nada, según los físicos y los cosmólogos, tampoco es lo que era, y aleatoriamente puede ser algo. Como el vacío, que está lleno de energía sin dejar de ser el vacío. El caso es que tras milenios buscando obsesivamente significados a todo y por todas partes, incluidos los confines del universo, ahora tenemos muchísimos más que significantes, es una nube tóxica de significados en suspensión, y un significado sin significante ya es otra cosa, no significa lo mismo. Suponiendo que signifique algo. El concepto ha cambiado, y si hasta el verbo significar no es lo que era, figúrense lo que habrán cambiado palabras de uso corriente, como libertad o verdad. Si las mentiras no implican que haya nadie mintiendo, sino en todo caso defendiendo sus intereses estratégicos, o el libre mercado, la verdad pierde significado al perder su contrario. Habrán notado que últimamente, los que más gritan libertad son las ultraderechas, los fascistas y hasta los déspotas, como Putin o Trump. ¿Y qué mierda significa esto? Nada, pero una nada rebosante de contenidos, dicho sin ánimo de ponernos significativos. De modo que si en los últimos años tienen la molesta sensación de no estar entendiendo nada, ni en los telediarios y noticias, ni en los discursos políticos, económicos o culturales, ni en sus móviles, ni siquiera cuando refunfuñan para su fuero interno y se preguntan qué significa esto, no se preocupen. Aciertan plenamente, la respuesta es nada. Que ya es algo. ¡Ah, los extraños contenidos de la nada! Si un capullo insufrible como Godard, de los más pretenciosos, vacuos y sermoneadores, es un genio del cine, figura nacional y maestro de la cultura, qué quieren que signifique esto o lo otro. Qué va a ser. Probablemente, que se están cargando mucho las tintas. Los significados. Pero querrán saber ya que hay que entender ahora por significado, qué significa actualmente ese vocablo. Y ahí no les puedo ayudar. Eso quisiera yo, saber qué significa.